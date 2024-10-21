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Путин дал гражданство России художнику Дагеру Низару

Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Дагеру Низару

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Российская академия художеств

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Дагеру Низару. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Низар родился 6 февраля 1951 года в Бейруте. Художник окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Всего указом президента российское гражданство получили 15 человек. Среди них также числится американский журналист Джо Роблес, которого называют первым политическим беженцем из США, бразильский футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт и финский публицист Йохан Бекман.

11 июля Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 22 лиц, включая воевавшего за российскую армию в зоне проведения военной спецоперации сербского добровольца Александра Йокича.

В августе член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил, что для получения разрешения на временное проживание в России от некоторых иностранцев может быть достаточно их заявления о поддержке традиционных ценностей и несогласия с политикой своего государства.

Ранее в МВД заявили о растущей популярности России среди граждан недружественных стран.

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