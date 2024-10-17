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Стали известны первые результаты вскрытия экс-солиста One Direction

Вскрытие обнаружило у певца Лиама Пейна внутреннее кровотечение

Стали известны первые результаты вскрытия экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает Daily Mail.

Патологоанатомы обнаружили у Пейна множественные травмы, полученные при падении, которые привели к «внутреннему и внешнему кровотечению».

Сейчас проводятся дальнейшие тесты, чтобы выяснить, употреблял ли певец наркотики и алкоголь, которые могли повлиять на трагический исход.

Альберто Кресенти, директор городской службы неотложной медицинской помощи, до этого сообщал, что среди травм, полученных Лиамом при падении, был перелом основания черепа.

«По данным бригады скорой медицинской помощи, отправленной на место происшествия, у него был перелом основания черепа и другие чрезвычайно серьезные травмы», — сказал Кресенти.

16 октября 31-летний Пейн упал с балкона своего номера на третьем этаже отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе (Аргентина). Спасти его не удалось.

Накануне стало известно, что Лиам Пейн страдал от депрессии.

Подробнее о 31-летнем Лиаме Пейне — в материале «Газеты.Ru».

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