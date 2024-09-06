Харламов раскрыл свой страх

Комик Гарик Харламов признался в беседе с mk.ru, что фобия повлияла на выбор формата его свадебного путешествия с Катериной Ковальчук.

По словам юмориста, он вместе с супругой ездил в Сочи на машине. Комик назвал автопробег по России очень романтичным и веселым.

«Чтобы куда-то полететь [за границу], нужно сменить тысячу самолетов, а для меня и один самолет сложно — я аэрофоб, я не летаю на самолетах, и это усложняет процесс», — раскрыл Харламов.

7 августа состоялась свадьба Ковальчук и Харламова. Влюбленные организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Декор мероприятия был выполнен в оливковых тонах. На празднике знаменитостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Среди гостей были Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была предпринимательница Юлия Лещенко. Они были в браке с 2009 по 2013 год. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочь. Девочку назвали Анастасией. В 2020-м Харламов и Кристина Асмус официально развелись.

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