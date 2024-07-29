Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Голубев и Александр Устюгов примерили доспехи на съемках «Князя Андрея»

Появились первые кадры со съемок исторической драмы «Князь Андрей»

close
100%
ВГТРК

Появились первые кадры со съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ВГТРК.

Сюжет сериала разворачивается в XII веке в период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Главный герой — княжич-бунтарь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, который решается на бунт и объявляет себя самостоятельным владетелем Суздальского княжества, наживая могущественных врагов.

Роль Андрея Боголюбского в картине исполнит Александр Голубев. Кроме него, доспехи и исторические костюмы примерят Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Борис Каморзин, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Станислав Любшин и многие другие.

close
100%
ВГТРК

По словам режиссера Давида Ткебучава, в первую очередь его проект носит просветительскую миссию — рассказать россиянам об Андрее Боголюбском, причисленном к лику святых.

«Снимать картину о XII веке очень сложно, нужно собрать огромное количество информации, много нового узнать, открыть огромное количество деталей быта, взаимодействия людей. И этот проект — вызов для меня: смогу ли я правильно рассказать эту историю, смогу ли заинтересовать зрителей, захотят ли они потом открыть книги, прочитать об Андрее Боголюбском», — делится он.

Съемки многосерийного фильма «Князь Андрей» пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. Производством сериала занимается кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Телевизионная премьера состоится в эфире канала «Россия».

Накануне актер Александр Головин высказался об участии в возможных съемках продолжения сериала «Кадетство».

Ранее Олег Газманов пообещал, что зрители запомнят его летний концерт на ВДНХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами