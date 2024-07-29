Александр Голубев и Александр Устюгов примерили доспехи на съемках «Князя Андрея»

Появились первые кадры со съемок многосерийной исторической драмы «Князь Андрей». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ВГТРК.

Сюжет сериала разворачивается в XII веке в период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Главный герой — княжич-бунтарь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, который решается на бунт и объявляет себя самостоятельным владетелем Суздальского княжества, наживая могущественных врагов.

Роль Андрея Боголюбского в картине исполнит Александр Голубев. Кроме него, доспехи и исторические костюмы примерят Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Борис Каморзин, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Станислав Любшин и многие другие.

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По словам режиссера Давида Ткебучава, в первую очередь его проект носит просветительскую миссию — рассказать россиянам об Андрее Боголюбском, причисленном к лику святых.

«Снимать картину о XII веке очень сложно, нужно собрать огромное количество информации, много нового узнать, открыть огромное количество деталей быта, взаимодействия людей. И этот проект — вызов для меня: смогу ли я правильно рассказать эту историю, смогу ли заинтересовать зрителей, захотят ли они потом открыть книги, прочитать об Андрее Боголюбском», — делится он.

Съемки многосерийного фильма «Князь Андрей» пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. Производством сериала занимается кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Телевизионная премьера состоится в эфире канала «Россия».

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