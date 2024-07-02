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Пересильд заявила о своей уникальности: «Это факт»

Актриса Пересильд рассказала, что чувствует свою уникальность после полета в космос

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Скажи Гордеевой/YouTube

Актриса Юлия Пересильд призналась в беседе с «Пятым каналом», что чувствует свою уникальность после полета в космос.

«А как ее не чувствовать? Это факт. Он — неоспорим. И самое главное, что он никем оспорен не будет», — поделилась артистка.

Пересильд уточнила, что чувство уникальности не мешает ей «адекватно реагировать» на окружающих и других людей.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях —Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее Юлия Пересильд назвала секрет воспитания дочерей.

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