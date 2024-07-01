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Названа возможная дата концерта Канье Уэста в Москве

Baza: Канье Уэст выступит в Москве 6 сентября

Названа возможная дата концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, шоу запланировано на 6 сентября, а артист приезжал в столицу ради выбора площадки, специально подобрав дату поездки так, чтобы он попал на празднование юбилея дизайнера Гоши Рубчинского.

Источники утверждают, что сейчас у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия: стадионы «Лужники» и «Динамо» («ВТБ Арена»).

Инсайдеры также рассказали, что Канье вместе с Рубчинским лично отправились смотреть эти площадки. Baza добавляет, что компании «Арт лайф», которая будет организовывать концерт, больше нравится вариант с «Лужниками», поскольку они вместительнее, а самому Уэсту больше понравилась арена «Динамо», потому что она современнее, и там лучше акустика.

Решение по месту проведения концерта примут в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования, добавляют авторы канала.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили. В ночь на 1 июля Канье покинул Москву. Провожал рэпера Гоша Рубчинский.

Ранее политолог нашел в визите Канье Уэста в Россию послание шоу-бизнесу США.

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