Звезда «9 роты» о Галкине и Назарове: «Это смешно»

Актер кинофильма «9 рота» Сослан Фидаров признался, что никогда не знал супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) лично, а также не воспринимал его как отдельную от исполнительницы личность. Об этом актер заявил в беседе с YouTube-каналом «Тatarka FM».

«Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой», — заявил мужчина.

Звезда добавил, что не воспринимает всерьез критику Галкина в сторону России, заявив, что уехавшие из страны артисты лишь «бросаются словами».

«Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже «мяу» не скажет», — уверен Фидаров.

Он также вспомнил о народном артисте России Дмитрии Назарове фразой: «Еще этот усатый актер с женой убежал». Он считает смешным то, как актер себя ведет, будучи за границей.

Сослан Фидаров получил образование на факультете искусств Северо-Осетинского государственного университета им. Хетагурова, затем поступил в Щукинское училище. Два года он проработал в Русском драмтеатре имени Вахтангова, потом в столичном театре «Мастер».

Знаменитым Фидаров стал после выхода картины российского режиссера Федора Бондарчука «9 рота». Позднее он выступил одним из продюсеров комедийной мелодрамы «Тээли и Толи», в которой сыграл пастуха.

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