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Киркоров о новой сиделке отца: «Добрая, внимательная и заботливая»

Певец Филипп Киркоров заявил, что новая сиделка отца шлет ему ежедневные отчеты

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Певец Филипп Киркоров назвал новую сиделку своего отца Татьяну прекрасным человеком. Его слова передает издание «Страсти».

«Добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел, что он пил. Фотографии присылает», — рассказал исполнитель.

Артист добавил, что нынешнюю сиделку Бедрос Киркоров нашел самостоятельно. И теперь женщина ежедневно отчитывается перед Киркоровым о том, как его отец ест, сидит на лавочке и общается с соседями.

11 апреля сообщалось, что Киркоров-старший жил вместе со своей предполагаемой возлюбленной Олесей на протяжении года, однако затем поссорился с ней и попросил уехать. Сообщалось, что теперь за певцом присматривает другая женщина Татьяна, с которой он познакомился, живя еще с Олесей.

«Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева», — рассказывал источник kp.ru.

Киркоров-старший, добавил источник, светится от счастья и благодарит новую сиделку за заботу и внимание.

Ранее Киркоров признался, что хочет быть дома в свой день рождения.

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