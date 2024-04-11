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Звезда Comedy Club вспомнил, как участнику его команды КВН разбили голову

Комик Алексей Смирнов заявил, что в КВН его сокоманднику разбили голову

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alesha_smirnov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Резидент Comedy Club Алексей Смирнов рассказал в шоу «Мне смешно», что однажды его сокоманднику разбили голову на сцене КВН.

Смирнов объяснил, что члены его команды решили драться по-настоящему в своих номерах. Он вспомнил, как они изображали членов музыкальной группы «КГБ», которые соперничали друг с другом.

«Мы начинали друг друга реально лупить, какая-то драка. Я прямо прыгал двумя ногами. И мы чуваку разбили голову микрофоном», — рассказал юморист.

По словам Смирнова, его команде казалось, что такие неожиданные повороты вызывают смех. После удара у сокомандника юмориста пошла кровь, и пришлось наложить швы.

Алексей Смирнов выступал в КВН с коллективами «Горячие финские парни», «Посторонним В» и «Северный альянс». Он стал известен после третьего сезона проекта «Смех без правил». В 2013-м Смирнов начал выступать в Comedy Club. В 2019-м комик вместе с Антоном Лапенко выпустили сериал «Внутри Лапенко» на YouTube.

Смирнов также принимал участие в шоу «Импровизация» и мини-сериале «СуперОлег».

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