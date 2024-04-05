Евгения Медведева пожаловалась, что ее называют «девушкой Дани Милохина»

Фигуристка Евгения Медведева заявила в YouTube-шоу «БеС Комментариев», что в TikTok ее знают как «девушку» блогера Дани Милохина.

В шоу Медведева и блогерша Катя Адушкина порассуждали о формате роликов в TikTok. Они обе рассказали, что им тяжело было адаптироваться к платформе. Адушкина призналась, что привыкла снимать по несколько дней длинные горизонтальные видео. Поэтому для нее стало «ударом», что вертикальные ролики в 30 секунд набирают больше просмотров.

«А вот что для меня было ударом — когда ты за десять секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: «Ха! Девушка Милохина», — поделилась Медведева.

Медведева пожаловалась, что является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию, но ее помнят только по слухам о якобы романе с Милохиным.

Евгения Медведева и Даня Милохин выступали вместе в шоу «Ледниковый период». Из-за чувственных номеров поклонники приписывали роман блогеру и спортсменке. Фигуристка опровергала романтическую связь с тиктокером.

В конце октября 2022 года Милохин покинул программу и улетел в Дубай, объяснив свой уход тем, что не видит мотивации в том, что делает.

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