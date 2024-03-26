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Стало известно о планах Пугачевой подготовить концерт к своему 75-летию

Композитор Мисин заявил, что Алла Пугачева готовит концерт к 75-летию

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Vadim Tarakanov/Global Look Press

Композитор и друг Аллы Пугачевой Андрей Мисин в интервью «Экспресс-газете» признался, что Примадонна планирует дать большой концерт в честь своего 75-летия.

«Она готовится к 75-летию (15 апреля), очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю. Только что выпустила альбом из 15 песен — там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих те, кто уехал, больше не существуют», — отметил Мисин.

По словам Мисина, Пугачева считает себя свободным человеком, поэтому не видит необходимости ограничивать свое перемещение по миру. Сейчас артистка занимается воспитанием детей Гарри и Лизы с помощью нянь и помощниц.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее Григорий Лепс в шутку поддержал свадьбу Киркорова и Бузовой.

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