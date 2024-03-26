Илья Авербух решил не отменять свое ледовое шоу: «Мы не должны отступать»

Фигурист Илья Авербух признался, что не стал отменять свое ледовое гала-шоу в Петербурге «Вместе и навсегда», чтобы дать зрителям точку опоры после трагедии. Об этом спортсмен заявил в Telegram-канале.

«Каждый номер будет пропитан драматизмом, уважением, честью и памятью. Ваши аплодисменты станут источником силы для пострадавших и находящихся в больницах; для близких и всех тех, кого коснулась эта страшная беда», — заявил он.

Авербух отметил, что в программу шоу внесли корректировки, оно также начнется с минуты памяти.

«Пусть каждый найдет в этом событии свое: точку опоры, моменты единения и силы, манифест против запугивания нас и желания подчинить нашу жизнь страху перед зверьем! Так не будет никогда!» — добавил хореограф.

Мероприятие пройдет 26 марта в петербургском спортивном комплексе «Юбилейный». Изначально планировалось, что гала-шоу посвятят 50-летию Ильи Авербуха.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе».