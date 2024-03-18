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Ширвиндта проводили в последний путь криками «браво»

Ширвиндта проводили в последний путь аплодисментами и криками «браво»

В Московском театре сатиры состоялась панихида по знаменитому российскому актеру, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Об этом сообщает газета «Известия».

На церемонию последнего прощания пришли спецпредставитель президента России по международному культсотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель театра Сергей Газаров, актеры Владимир Машков, Геннадий Хазанов и многие другие.

Согласно информации издания, после отпевания гроб выносили из театра под оглушительные аплодисменты присутствующих и крики «браво».

15 марта знаменитый российский актер Александр Ширвиндт в возрасте 89 лет умер в больнице. По словам народного артиста Александра Воеводина, в последнее время он плохо себя чувствовал, однако конкретные причины смерти неизвестны. Ширвиндт запомнился зрителям ролями в советских фильмах, в том числе в картинах Эльдара Рязанова. Он также играл в театре, ставил постановки и писал сценарии. При жизни актер называл театр «сферой обслуживания», гордился преподавательской деятельностью и шутил, что доживет до 117 лет. Свои соболезнования уже выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юрий Гальцев вспомнил, как Ширвиндт помог ему в профессии.

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