Артист балета Николай Цискаридзе принял участие в выборах президента РФ в пгт Сириус в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС.

«Мы сегодня выбираем не только президента — по нашей конституции, еще и верховного главнокомандующего. Мне бы очень хотелось, чтобы в моей стране было мирное небо», — подчеркнул он.

В Сириусе будет представлена программа «Виват, Академия!» Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

До этого кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.