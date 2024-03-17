SHAMAN перекрестился и опустил бюллетень в урну

Певец SHAMAN перекрестился и проголосовал на выборах президента России. Об этом пишет РИА Новости.

Голосовать певец пришел в футболке с надписью «Я русский», черной трикотажной шапке и куртке защитного цвета с z-символикой.

До этого певица Лолита заявила, что пестовала SHAMAN вместе с Пугачевой.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.