Лолита вспомнила как «целовала в щечки» Shaman с Пугачевой

Певица Лолита Милявская призналась в YouTube-шоу «Повесточка», что Алла Пугачева хорошо относилась к Shaman на проекте «Фактор А».

«Вообще-то с Аллой Борисовной мы в одном проекте Shaman пестовали, целовали в щечки, и это я его Shaman-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: «Ты какой-то шаман». И он мне говорит: «Представляешь, откуда пошло?» — рассказала артистка.

Милявская также прокомментировала критику в адрес Пугачевой после отъезда из России. Певица заявила, что коллега имеет право высказывать свое мнение. Более того, она не согласна с людьми, которые обвиняют Примадонну в разрушении чьей-то карьеры. Звезда объяснила, что коллега не могла кому-то запретить участвовать в чужих проекта. По ее мнению, люди такими обвинениями «оправдывают свой инфантилизм».

Лолита призналась, что Пугачева сильно повлияла на ее творчество.

«Она к моей творческой жизни прикладывала руку, но как! Она прикладывала и по заднице вербально каждый раз. Я, наверное, не из немногих, кого она не хвалила никогда. И этим она меня сделала», — поделилась артистка.

Лолита добавила, что критика Пугачевой помогла ей развиваться как певица. Она назвала коллегу фундаментом нынешней эстрады. Исполнительница также рассказала, что слова Примадонны подтолкнули ее бросить злоупотреблять алкоголем.

Милявская заявила, что если и будет критиковать Пугачеву, то только при личном разговоре с ней.

Ранее Сергей Зверев рассказал, как Пугачева разрешила ему исполнять песни «Миража».