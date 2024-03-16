Стала известна дата прощания с Ширвиндтом

Прощание с актером, режиссером и бывшим худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом пройдет 18 марта. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.

Мероприятие состоится в 12:00 в Театре сатиры в Москве.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

16 марта стало известно содержание телеграммы, которую направил президент России Владимир Путин родным и близким Ширвиндта. Путин заявил, что разделяет горе семьи в связи с уходом артиста, и назвал его легендой отечественного театра и кино.

В этот же день актер Сергей Безруков рассказал, что считает Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде, и вспомнил, как удивил его талантливой пародией на Ельцина и Жириновского, показанной в прямом эфире Первого канала на юбилее Театра сатиры.

Ранее Роксана Бабаян рассказала о дружбе с семьей Ширвиндта.