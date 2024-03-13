В Турции отменили пятидневный фестиваль группы «Би-2»

Группа «Би-2» сообщила об отмене своего пятидневного концерта «Каникулы с Би-2» в турецком Кемере. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале исполнителей.

«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», — говорится в пресс-релизе.

Музыкант подчеркнули, что решение об отмене мероприятия было принято после того, как были исчерпаны все другие варианты.

Подчеркивается, что музыканты по-прежнему намерены провести концерты в Дублине, Лондоне, Вильнюсе и Варшаве, а стоимость уже оплаченных билетов будет компенсирована покупателям.

До этого запланированный на 17 февраля концерт рок-группы «Би-2» отменили в Дубае. В группе добавили, что средства за билеты будут возвращены зрителям билетным сервисом Platinumlist в ближайшие дни.

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