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Концерт «Би-2» отменили в Дубае

Запланированный на 17 февраля концерт рок-группы «Би-2» отменили в Дубае

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт рок-группы «Би-2» в Дубае, который должен был пройти 17 февраля, отменен. Об этом сказано в Telegram-канале рок-группы.

«К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится», — сказано в сообщении.

Также в группе добавили, что средства за билеты будут возвращены зрителям билетным сервисом Platinumlist в ближайшие дни.

10 февраля солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал снимки и видео из тайской тюрьмы.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

2 февраля чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Симона Гальперин рассказала о перспективе получения вида на жительство в стране участниками группы «Би-2».

До этого Бортник прокомментировал свое задержание в Таиланде.

Ранее участники «Би-2» отказались от общения с российскими консулами.

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