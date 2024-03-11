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В Китае появится новая консерватория имени Чайковского

Представитель России Швыдкой рассказал о новой консерватории Чайковского в Китае

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Официальный сайт мероприятия

В ближайшее время в Китае будет открыто новое учебное заведение на базе Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и одного из китайских университетов. Это будет полноценное учебное заведение, где преподавателями выступят российские педагоги, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью ТАСС.

Соглашение о создании консерватории в Китае было подписано Московской консерваторией имени П.И. Чайковского. Это будет самостоятельное учебное заведение, а не просто филиал, уточнил представитель России. Проект является серьезным и долгосрочным образовательным начинанием, поддерживаемым китайским руководством, добавил Швыдкой. По его словам, преподавать будут педагоги, окончившие Московскую консерваторию и знакомые с традиционными российскими методиками преподавания, которые являются столпами мировой музыкальной культуры.

Швыдкой отметил, что любой желающий сможет поступить в новую консерваторию, но она будет ориентирована в целом на китайскую аудиторию.

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, запланированных на 2024–2025 годы по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, этот проект приобретает особую значимость, подчеркнул в разговоре с журналистами спецпредставитель.

До этого в феврале на Ямале открылся первый международный конкурс «Симфония Ямала».

Ранее стала известна причина пожара в Санкт-Петербургской консерватории.

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