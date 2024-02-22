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Надежда Преподобная вошла в координационный совет грантовой программы VK

На грантовую программу VK для культурных учреждений подали более 100 заявок

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Мария Девахина/РИА Новости

На денежные гранты программы VK для культурных учреждений подано более 100 заявок, еще около 1300 находятся на стадии подготовки, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Получить поддержку по грантовой программе могут музеи, театры, филармонии, планетарии, дома культуры, а также блогеры и другие культурные учреждения.

Общий фонд грантовой программы составит 60 млн рублей.

Организаторы программы подчеркнули, что больше всего заявок подали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Татарстана.

Подать заявку на участие в программе можно до 29 февраля включительно.

Принимать решения о заявках будет координационный совет, в который вошли статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, сотрудники VK, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и другие деятели культуры.

Напомним, расширенная грантовая программа VK для учреждений культуры стартовала 15 января.

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