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Госпитализирован бас-гитарист группы «Аракс»

В Петербурге музыканта Парфенюка госпитализировали с выступления

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Николай Парфенюк! кто-нибудь его слышал?/VK

Бас-гитариста советской рок-группы «Аракс», музыканта театра «Ленком» Николая Парфенюка госпитализировали во время выступления в театре. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

Парфенюка 27 января увезли в больницу имени Боткина с подозрением на сердечный приступ, уточнил источник.

Коллеги музыканта вызвали врачей, когда заметили у него нарушенную речь. Он также жаловался приступ неритмичного сердцебиения.

После госпитализации состояние Парфенюка стабилизировалось, она был отправлен домой.

Группу «Аракс» основали студенты МГУ. Музыканты сотрудничали с Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным, Юрием Антоновым, в разные годы в составе группы выступали Александр Буйнов, Евгений Маргулис, Сергей Беликов.

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