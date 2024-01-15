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В Москве похоронили Юрия Соломина

Актера Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище под оружейные залпы

Народного артиста СССР и художественного руководителям Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

На похоронах Соломина военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации «Балладу о солдате». Также при его погребении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

К могиле народного артиста России вознесли венки. Их прислали президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Минкультуры России, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, певица Алла Пугачева, Театр имени О.П. Табакова, Театр имени М.Н. Ермоловой, театр «Современник», театр имени Моссовета, киноконцерн «Мосфильм».

Юрия Соломина не стало 11 января. На панихиду пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе министр культуры Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Огромное количество людей выразили соболезнования в связи с уходом артиста.

Ранее Никас Сафронов рассказал, почему Соломин отказался позировать для своего портрета.

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