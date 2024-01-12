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Постановщик «ЮЗЗа» встревожился за Хоакина Феникса на фоне слов Кологривого

Режиссер «ЮЗЗа» Иванов подшутил над Кологривым после критики Козловского

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Стас Иванов прокомментировал слова актера Никиты Кологривого, назвавшего Данилу Козловского «лжеартистом» из-за съемок в фильме «Духless». Свое мнение постановщик высказал в Telegram-канале.

«Артист Н.Кологривый объявил охоту за «лжеартистами» <...>, попутно сообщив о целой тысяче данилеподобных. Дайте знать если найдете парочку. Никите на убой, а мне для будущих свершений», — написал создатель «ЮЗЗа»(орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Иванов пошутил также, что ему стало тревожно за звезду «Джокера» Хоакина Феникса. Недавно Кологривый признавался, что просил режиссера Тимура Бекмамбетова отправить его на съемки в Голливуд, чтобы он показал зарубежным артистам, как работают профессионалы.

«Говорят под постом с интервью артиста Н.Кологривого поставил лайк артист А.Панин, но это не точно. А так, Н.Кологривый хороший характерный артист», — подытожил Стас Иванов (орфография и пунктуация сохранены. - «Газета.Ru»).

До этого Кологривый выступил перед студентами школы-студии «Останкино». Он заявил, что роль Козловского в «Духlessе» несложно играть. По его мнению, для нее достаточно надеть на мужчину костюм-тройку, посадить его в «Роллс-Ройс» и попросить разговаривать томным полушепотом.

Ранее кинокритик ответил на насмешки звезды сериала «Слово пацана» над Козловским.

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