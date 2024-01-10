В Москве отпразднуют Старый Новый год с известными фигуристами

В Москве пройдет фестиваль фигуриста Ильи Авербуха WinterFest. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Открытие мероприятия состоится 13 января в Саду «Эрмитаж». В рамках события посетители фестиваля и известные фигуристы отпразднуют Старый Новый год.

На мероприятии выступят Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Усков, Артем Федорченко, Анастасия Игнатьева, Матвей Ветлугир, Анатолий Сластин, Григорий Забелло, Алиса Володько и Иван Гурьянов.

«В этом году впервые в Москве проходит наш фестиваль WinterFest. Мне кажется, нам уже удалось сделать его заметным событием в обширной культурной программе столицы. Каждые выходные посетители парка имеют возможность принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть спектакли для всей семьи, провести время с друзьями и покататься на коньках под выступление диджеев», — заявил Авербух.

Посетители фестиваля также смогут пройти ледяной лабиринт, поиграть в плюшевые снежки и посетить мастер-класс по чеканке монет. В зоне платформы START на натуральном катке с 17 до 19 часов актеры сериала «Сестры» будут ждать всех на блины с чаем.

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