«Мосфильм» предложил помощь в создании креативного кластера в Донецке

«Мосфильм» открыт для содействия в формировании творческого кластера в Донецке и готов предоставить свой опыт и поддержку. Об этом сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров в интервью ТАСС.

«Если нас пригласят, если наша помощь потребуется, конечно, мы поможем», — сказал Шахназаров.

25 декабря президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля подготовить предложения о создании в Донецке творческого кластера, в который войдут киностудия, школа и колледж креативных индустрий.

Глава государства поручил подготовить проект правительству РФ совместно с исполнительными органами ДНР и Общественной палатой (ОП) РФ. Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин и секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

До этого Карен Шахназаров объяснил, какое кино нужно России сегодня.

Ранее глава «Мосфильма» назвал противостояние с Россией главной ошибкой Запада.