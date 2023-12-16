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Прижизненное издание романа Лермонтова ушло с аукциона за 3,5 млн рублей

«Литфонд» продал «Героя нашего времени» 1841 года издания за 3,5 млн рублей

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Литфонд

Прижизненное издание романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» было продано на аукционе «Литфонда» в Екатеринбурге за 3,5 млн рублей. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

«Изначально книга, изданная петербургской типографией Ильи Глазунова [в 1841 году], была выставлена за 3 млн рублей», — говорится в публикации.

Там же за 2 млн рублей с молотка ушло первое издание поэмы Александра Пушкина «Полтава», изданное в Петербурге в 1829 году.

Издание поэмы А.С. Пушкина «Цыгане» (Москва, 1827) было реализовано за 2,9 млн рублей. У книги имеется особенность: на титульном листе есть владельческая подпись «В. Обручев». Предполагается, что книга принадлежала Владимиру Обручеву, знаменитому географу, путешественнику и писателю, автору «Плутонии» и «Земли Санникова».

8 декабря сообщалось, что «уничтоженный» экземпляр романа Федора Достоевского «Бесы» продали на аукционе за 2,2 млн рублей.

14 декабря президент Путин рассказал, что на прикроватной тумбочке у него в спальне лежит томик Лермонтова.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что российский лидер Владимир Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта».

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