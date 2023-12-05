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«Ревновала»: подруга Кати Лель объяснила, почему певица развелась с мужем

Подруга Кати Лель объяснила развод певицы ее трудоголизмом и ревностью

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Подруга певицы Кати Лель, оставшаяся анонимной, объяснила, почему артистка развелась с мужем. Ее цитирует «СтарХит».

Женщина уточнила, что из-за трудоголизма звезды мужчина якобы «сел ей на шею», а в семье часто случались скандалы из-за разницы в доходах.

«Везде пишут, что Кузнецов бизнесмен, но никакого бизнеса у него по факту давно не было. Да, пытался зарабатывать то там, то тут, но получалось плохо», — рассказала она.

Кроме того, добавила собеседница издания, певица испытывала ревность к подругам мужа и была уверена, что он ей изменял.

«Но Игорь, разумеется, все отрицал. Тем не менее, осадочек каждый раз оставался, копился, пропасть в отношениях увеличивалась. Для них прекратить совместную жизнь, наверно, стало лучшим выходом из ситуации. Они разъехались еще в прошлом году. Насколько я знаю, сейчас у обоих никого нет, но еще молодые, могут встретить свое счастье», — заключила она.

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