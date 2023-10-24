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Пугачева не станет продавать свое жилье в России

«КП»: певица Пугачева собирается сдавать в аренду свою недвижимость в России

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева не стала продавать свою недвижимость в России, об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, исполнительница по приезде в страну на прощание с модельером Валентином Юдашкиным встречалась с юристами, чтобы обсудить судьбу ее собственности. Певица узнавала, за сколько можно сдавать ее квартиру в Москве в Филипповском переулке.

«Продавать не собиралась – думает сдавать, но пока не сдали — спроса нет», — передает слова источника издание.

В Москве у Пугачевой есть одна квартира, которая досталась артистке от бывшего зятя Руслана Байсарова. Ее площадь составляет 303 квадратных метра. Как отмечает kp.ru, рыночная стоимость этой недвижимости — примерно 400 миллионов рублей.

При этом исполнительница владеет еще двумя земельными участками в России — в ДСК «Творчество» (кадастровая стоимость — 4 миллиона рублей) и в деревне Бережки (800 тысяч рублей).

Недавно сообщалось, что Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей. Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Ранее директор Пугачевой прокомментировала новость о поездке певицы на Кипр.

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