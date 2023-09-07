Роман Евдокимов скрывается от китайской мафии в трейлере «ФК «Родина»

Онлайн-сервисы more.tv и Wink опубликовали официальный трейлер восьмисерийной криминальной спортивной комедии «ФК «Родина».

Главную роль в сериале Ивана Плечева исполнил Роман Евдокимов («‎Фишер»‎, «‎Актрисы»‎).

«‎‎У нас сложился очень крутой каст, и мы очень доверяли друг другу, поэтому все было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на «буханке» в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам все было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали все в удовольствие и на полную катушку», — делится Евдокимов.

По словам Плечева, он хотел снять сериал о футболе, уйдя от жанра классической спортивной драмы.

«Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям»‎, — рассказал он.

По сюжету провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Спортсмены оказываются должниками авторитета и скрываются от китайской мафии.

В сериале также снялись Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.

Премьера «ФК «Родина» состоится осенью 2023 года на more.tv и Wink.

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