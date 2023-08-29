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Певица Катя Семенова высказалась об уехавшем из России Максиме Галкине*

Певица Катя Семенова заявила, что ей жалко юмориста Максима Галкина

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Первый канал

Исполнительница хитов «Школьница» и «Последнее танго» Катя Семенова призналась в беседе с aif.ru, что ей жалко уехавшего из России юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«По поводу Максима, которого сто лет знаю, и всех остальных хочу сказать: если все, что они говорят сегодня про Россию, — правда, если это их истинные убеждения, тогда мне их очень жалко», — заявила исполнительница.

Семенова считает, что если Галкин, открыто выступивший против СВО, «действительно так считает», то он просто «прикидывался хорошим», будучи в России.

«Если это все они делают искренне, то мне жалко их прошлую жизнь. Потому что жить и врать все время — это невозможно», — заявила певица.

28 августа в Эстонии отменили концерт Галкина. Причина отмены неизвестна. Выступление должно было пройти 15 сентября 2023 года в Таллине.

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин покинул страну. В сентябре 2022 года артиста включили в список физических лиц — иноагентов. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер посетовал, что Белый сорвал гастроли в Израиле.

*  признан в РФ иностранным агентом
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