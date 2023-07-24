Кинопрокат России и СНГ за прошедшую неделю возглавил фильм «Барби»

Американская комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях за прошедший уикэнд возглавила прокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.

Так, сборы от просмотра «Барби» составили 95 млн рублей.

На втором месте с результатом в 75 млн рублей биографическая драма «Оппенгеймер», в которой снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший.

Затем следует историческая драма «Жанна Дюбарри», собравшая 70 млн рублей. Главные роли в картине сыграли Джонни Депп и Майвенн Ле Беско.

Четвертое место занял мультфильм «Просто супер», собравший почти 21 млн рублей. На пятом месте среди лидеров находится боевик «Гипнотик», главную роль в котором исполнил Бен Аффлек. Картина собрала 20,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полная версия фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского будет показана на 80-м Венецианском кинофестивале. Показ состоится в рамках специальной программы «Венецианская классика», где будут представлены отреставрированные копии самых известных фильмов XX века. Всего зрители увидят 20 картин, считающихся классикой мирового кино.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.