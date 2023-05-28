Марк Варшавер провел экскурсию в «Ленкоме» в честь 70-летия Александра Абдулова

28 мая в театре «Ленком» прошла экскурсия «Александр Абдулов. Искусство быть героем», приуроченная к 70-летию со дня рождения знаменитого российского актера. Экскурсию провел директор театра Марк Варшавер, пишет ТАСС.

«Сегодня актеров многих не знают. Сегодня даже спрашиваешь о Евгении Павловиче Леонове — не все помнят. А ведь прошло не так много времени. Об Абдулове почему мы сейчас проводим [экскурсию]? Напоминаем, что они были, вот на кого надо равняться», — отметил Варшавер.

Помощник директора по творческим вопросам Ирина Горюнова добавила, что такие экскурсии всегда находят широкий отклик у ценителей искусства. По мнению Горюновой, когда умирают такие культовые артисты, это затрагивает целые поколения зрителей, для которых эти люди были кумирами.

«С их именами связан огромный период «Ленкома», и хочется, чтобы это продолжалось, чтобы зрители знали, понимали, чтобы молодое поколение знало эпоху», — резюмировала она.

Ранее актер Иван Агапов рассказал, как Александру Абдулову отказали в звании из-за нездоровой популярности.