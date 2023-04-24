Музыкант Вадим Степанцов поддержал призыв к Даниле Козловскому посетить Донбасс

Создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов в беседе с ФАН поддержал предложение режиссера Веры Соколовой посетить Донбасс, адресованное актеру Даниле Козловскому. По мнению собеседника агентства, такой визит снимет вопросы относительно патриотической позиции артиста.

«Вполне здравое предложение. Поездку в Донбасс в качестве покаяния я давно уже предлагаю всем коллегам по рок- и поп-цеху в виде индикатора «свой — чужой», — сказал музыкант.

Он добавил, что в настоящий момент в связи с плотным графиком его команде еще не выпала возможность посетить Донбасс. Однако, по словам артиста, он и его единомышленники находят возможность обозначить свою патриотическую позицию.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить Донбасс.