Объявлены победители премии «Золотая маска»

В Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко прошло объявление победителей российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает ТАСС.

Так, мюзикл «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра» получил награду в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле».

Лучшей оперной постановкой стала опера «Мертвый город» московского театра «Новая опера» им. Колобова.

Постановка «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России (Санкт-Петербург) признана лучшим спектаклем в современном танце.

Балет «Катарина, или Дочь разбойника» Театра оперы и балета им. Хворостовского Красноярска также удостоен премии в номинации лучшая балетная постановка.

Лучшим режиссером эксперты признали Евгения Писарева, который поставил мюзикл «Кабаре» в Театре наций. А Татьяна Виноградова стала обладательницей «Золотой маски» за работу над мюзиклом «Три товарища» в Пермском академическом «Театре-Театре».

Актриса Александра Урсуляк, которая сыграла Салли Боулз в «Кабаре», получила премию за лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле. Награды за лучшую мужскую роль в этом мюзикле удостоен Олег Савцов за роль Конферансье MC. Елена Шанина, которая исполнила в «Кабаре» роль Фрау Шнайдер, стала обладательницей приза за роль второго плана.

Премию за лучшую женскую роль в балете/современном танце вручили Елене Свинко за образ Катарины в постановке «Катарина, или Дочь разбойника» Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского Красноярска. Георги Смилевски-мл., исполнитель роли Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта» Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, одержал победу в аналогичной мужской номинации.

Слава Самодуров получил «Золотую маску» за лучшую работу балетмейстера/хореографа за постановку «Танцемания» в Большом театре. Премии за работу дирижера в балете/современном танце удостоен Антон Гришанин («Танцемания» в Большом театре).

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра.