Умер последний из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd

На 72-м году жизни скончался последний из остававшихся в живых основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон. Об этом говорится в соцсетях группы. Причина смерти не называется, однако известно, что у музыканта были проблемы с сердцем.

«С глубочайшим сочувствием и печалью мы должны сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас со своими братьями Skynyrd и семьёй на небесах и играет красиво, как всегда», — отмечается в сообщении, которое цитирует Life.ru.

Россингтон был последним основателем группы, которая сформировалась в 1964 году. Легендарный музыкальный коллектив он создал вместе с Ларри Янструмом, Бобом Бёрнсом и Ронни Ван Зантом, напоминает Общественная служба новостей. В 2018 году также скончался 68-летний гитарист Lynyrd Skynyrd Эд Кинг. В 2006 году в составе группы он был включён в Зал славы рок-н-ролла.