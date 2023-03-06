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Актриса Стефани Сюй назвала Райана Гослинга «глупым артистом»

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Global Look Press

Актриса Стефани Сюй («Удивительная миссис Мейзел», «Все везде и сразу») рассказала о работе с Райаном Гослингом в фильме «Каскадеры». Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.

«Я всегда была большой поклонницей Райана. Я всегда чувствовала, что он чудак, и он действительно такой. Он такой забавный, такой глупый и такой артист», — поделилась звезда. Сюй призналась, что считает «потрясающими» Гослинга и Эмили Блант, сыгравших в проекте.

Фильм «Каскадеры» основан на одноименном телесериале 1980-х годов, режиссером выступил Дэвид Литч. В ленте также снимается Аарон Тейлор-Джонсон.

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