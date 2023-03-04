Бывшая возлюбленная Козловского Зуева, воспитывающая от него дочь, представила нового бойфренда

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева, воспитывающая от него 3-летнюю дочь, в своих соцсетях намекнула на появление нового бойфренда.

Актриса и модель поделилась с поклонниками серией снимков, сделанных в последний месяц зимы. На кадрах Зуева позирует в разных местах Нью-Йорка, где живет последние годы, и с разными людьми: на прогулке с дочерью Одой Валентиной, у себя дома и в компании загадочного незнакомца.

Последний снимок запечатлел Зуеву в объятиях мужчины, чье лицо и имя она не стала раскрывать. На фотографии режиссерка фильма «На районе» прижимается к мужскому плечу и улыбается, глядя в камеру. Поклонники звезды предположили, что это ее новый бойфренд.

Ранее Ольга Зуева на протяжении 6 лет состояла в отношениях с Данилой Козловским. В 2020 году у пары родилась дочь Ода Валентина. Спустя год Козловский признался, что сразу же после рождения первенца, их отношения с Зуевой завершились. Актер не стал вдаваться в подробности, но дал понять, что виновником расставания стал он и что с Ольгой он «поступил непорядочно».