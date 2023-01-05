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Снятую с эфира новогоднюю сказку с Ургантом удалили с YouTube-канала Харламова

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KION

Телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» удалили с YouTube-канала юмориста Гарика Харламова, написала в своем Telegram-канале телекритик Арина Бородина.

При попытке открыть ссылку появляется сообщение о том, что видео недоступно «из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Group-IB». «Сегодня утром «Мульти-пульти» нет и по ссылке даже там, где вчера было всего несколько тысяч просмотров. Я вчера днем специально повесила одну из малочисленных ссылок. Но вычищают все», — указала она.

Спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» посвящен приключениям героев советских фильмов и мультфильмов — Крокодила Гены, Чебурашки, Шапокляк, Зайца и Волка, Карлсона, Труса, Балбеса, Бывалого и Бременских музыкантов. Сюжет экранизации одноименной музыкальной сказки по пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука 1982 года был адаптирован под текущие реалии.

В телеспектакле сыграли Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава, Александр Гудков и другие. Роль Карлсона исполнил Ургант, шоу которого «Вечерний Ургант» исчезло из эфира Первого канала после начала спецоперации России на Украине.

Спектакль удалили с платформы Kion 31 декабря 2022 года без объяснения причин. На канале Гарика Харламова видео набрало более 800 тыс. просмотров.

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