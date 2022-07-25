Оркестры из 15 регионов России выступят на фестивале в Кремле

Коллективы из 15 регионов России примут участие в гала-концерте Фестиваля национальных оркестров 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу смотра.

Фестиваль национальных оркестров проводится впервые. На сцене Кремля выступят ведущие национальные музыкальные коллективы, приехавшие из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и др.

Так, в смотре примут участие Оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, русский народный оркестр «Малахит», оркестры русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии и Калининградской области, Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Национальный оркестр Калмыкии, Оркестр чеченских народных инструментов Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова и др.

Вместе с коллективами выступят домристка Екатерина Мочалова, оперные певцы Аскар Абдразаков и Алексей Татаринцев, актеры Андрей Мерзликин и Екатерина Гусева.

Организаторы фестиваля — Благотворительный фонд Фридриха Липса и Министерство культуры России.

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