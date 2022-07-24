В Marvel заявили, что не против поработать с Гослингом

Глава Marvel Кевин Файги признался, что с радостью бы поработал с актером Райаном Гослингом. Фрагмент из его интервью MTV News опубликован в Twitter.

«Если Гослинг хочет быть Призрачным гонщиком, то кто же еще? Он невероятный и удивительный. Я бы радостью нашел ему место во вселенной Marvel. Ему стоит всего лишь нарядиться Кеном и выйти на пляж, чтобы СМИ обсуждали это больше, чем крупные премьеры. Это удивительно», — признался Файги.

До этого канадец Гослинг пошутил в интервью MTV News, что хочет сыграть Капитана Канаду во вселенной MSU. Впоследствии актер добавил, что он бы не отказался от роли Призрачного гонщика, которого в фильмах 2007 и 2012 годов сыграл Николас Кейдж.

Ранее Райан Гослинг удивился реакции фанатов на его вирусное фото в образе Кена.