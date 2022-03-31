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Источник сообщил, что «уехавшая в США» Малышева еще в Москве

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Global Look Press

Источник издания Super заявил, что телеведущая Елена Малышева не улетела в США и находится в Москве.

До этого СМИ передали, что Малышева улетела в США повидать внуков до сентября на фоне слухов о закрытии программы «Жить здорово».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на отъезд телеведущей Елены Малышевой в США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал глава госкорпорации.

Позднее Рогозин удалил этот пост в своем канале.

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходит на Первом канале с 2010 года. В последний раз программа, которая обычно выходила по будням, была в эфире 5 марта.

В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, сейчас канал работает в информационном режиме.

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