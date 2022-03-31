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Уилл Смит уже грозился ударить ведущего из-за жены до инцидента на «Оскаре»

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Danny Moloshok/Reuters

Актер Уилл Смит уже грозился ударить ведущего из-за жены Джады ранее, сообщает The Sun.

В 2010 году пара пришла на испанское ток-шоу El Hormiguero с детьми Джейденом и Уиллоу. Ведущий Пабло Мотос попытался сделать комплимент внешности и профессиональному успеху Джады, однако Смит поднял правую руку и сказал на испанском: «Пабло, будь осторожнее со словами насчет моей жены, хорошо?»

Потом он наклонился к ведущему, показывая, что внимательно слушает. Ведущий заявил, что не удивлен успеху Джады в Голливуде и считает ее красивой внутри и снаружи. Актер остался удовлетворен услышанным.

Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Причиной конфликта стала шутка о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит. Она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы, вследствие чего на «Оскар» она пришла обритой наголо.

Ранее Крис Рок впервые прокомментировал полученный от Уилла Смита удар.

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