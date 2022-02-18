Умерла писатель-фантаст Кира Сошинская

Писатель-фантаст и вдова Кира Булычева Кира Сошинская скончалась в возрасте 88 лет в своей квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Кира Алексеевна Сошинская, 1933 года рождения, умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке», — уточнили в сообщении.

По информации собеседника агентства, причиной смерти писательницы могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кира Сошинская была вдовой писателя-фантаста Игоря Можейко, взявшего в честь нее псевдоним Кир Булычев. Сошинская являлась коллегой своего супруга, а также переводчицей и художницей. Кроме книг мужа, автор иллюстрировала серию «Зарубежная фантастика» издательства «Мир».

Кира Алексеевна Сошинская была также членом трех творческих союзов. Длительное время занимала должность главного художника журнала «Советский экран», оформляла также журналы «Знание – сила».

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