Серебренников прокомментировал свою первую за четыре года поездку за рубеж

Российский режиссер Кирилл Серебренников приехал в Гамбург, там он будет репетировать спектакль «Черный монах» по одноименной повести Антона Чехова. Об этом сообщает Tagesshau со ссылкой на пресс-службу гамбургского театра Thalia.

«Мне очень повезло, что Гамбург — первый европейский город, где я снова могу работать... Как раз здесь я был перед четырехлетним перерывом. Это хороший знак», — заявил режиссер.

Премьера «Черного монаха» запланирована на 22 января, затем режиссер снова вернется в Москву. В спектакле играют как немецкие так и русские артисты.

Серебренников был арестован и помещен под домашний арест летом 2017 года — он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, режиссер, являющийся художественным руководителем «Гоголь-центра», организовал хищение как минимум 68 млн рублей, выделенных из бюджетных средств в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно по делу о хищении средств из государственного бюджета на театральный проект.

Суд также обязал Серебренникова и двух его коллег — Юрия Итина и Алексея Малобродского – выплатить Министерству культуры почти 129 млн руб. В такую сумму был оценен ущерб, причиненный ведомству.

Арест с имущества Серебренникова в ноябре 2021 года был снят по решению московского Мещанского суда, так как режиссёр возместил ущерб в 129 млн. рублей и заплатил наложенный на него штраф.