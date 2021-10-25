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«Бондиана» смогла обойти «Венома» в российском прокате

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Universal Pictures

Фильм «Не время умирать» стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 96 млн руб. за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, передает портал kinobusiness.com.

По сюжету фильма Кэри Фукунаги, супершпион Бонд (Дэниел Крейг, в последний раз играющий Бонда) оставляет службу и отдыхает на Ямайке, однако ему приходится снова вернуться к заданиям. Ему нужно сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.

На второй строчке расположилась анимационная картина «Неисправимый Рон», с 90 млн руб. Главный герой мультфильма — мальчик Барни, чувствующий себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет говорящего и двигающегося Би-бота. Робота он получает в подарок — но тот оказывается бракованным.

На третьем месте — блокбастер «Веном 2» с 86,6 млн руб. По сюжету картины, журналист Эдди Брок, чье тело захватил инопланетный симбиот, должен сразиться с другим кровожадным пришельцем — Карнажем, поселившимся в организме серийного убийцы. В ленте снялись Том Харди, Вуди Харрельсон и Наоми Харрис. Первая часть «Венома» вышла в 2018 году.

Четвертую и пятую строчку занимают мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур» и фильм ужасов «Хэллоуин убивает».

Ранее «Веном 2» две недели подряд возглавлял российский прокат.

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