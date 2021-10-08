Россия и Канада снимут сериал о хоккейной Суперсерии-1972

Канадские кинокомпании Connect3 Media и Yap Films и российская студия 1-2-3 Production снимут совместный документальный сериал о хоккейной Суперсерии между Канадой и СССР, прошедшей в 1972 году. Рабочее название проекта — «72». Об этом сообщает Variety.

Продюсерами шоу станут Дэн Даймонд, автор книг о хоккее, а также Игорь Куперман — бывший помощник генерального менеджера сборной России. Дата премьеры сериала пока не раскрывается.

Хоккейная Суперсерия-1972 между СССР и Канадой, первая в своем роде, продлилась восемь матчей и завершилась общей победой североамериканцев. Советская сборная, за которую выступали такие звезды, как Владислав Третьяк, Александр Якушев и Валерий Харламов, смогла забрать у канадцев три матча, уступив в четырех при одной ничьей.

Первой игре данной Суперсерии посвящена спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли.