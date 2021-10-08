Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Журова поддержала идею провести товарищеский матч между сборными России и Украины 22:55
Ширвиндт прокомментировал новость о назначении Газарова худруком Театра сатиры 22:47
В Facebook извинились и сообщили, что работают над устранением неполадок 22:46
Врач Исакова рассказала о случаях токсического поражения печени при COVID-19 22:39
Два футболиста дебютировали за сборную Россию в матче со Словакией 22:29
В Грузии заявили, что Саакашвили в тюрьме начал есть 22:22
Депутат Свищев оценил идею провести футбольный матч между сборными России и Украины 22:14
В Швеции обвинили Россию в причастности к кризису с мигрантами... 22:14
По всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram 22:07
В Госдуме предложили провести товарищеский матч между сборными России и Украины 22:00

Россия и Канада снимут сериал о хоккейной Суперсерии-1972

close
100%
ТАСС

Канадские кинокомпании Connect3 Media и Yap Films и российская студия 1-2-3 Production снимут совместный документальный сериал о хоккейной Суперсерии между Канадой и СССР, прошедшей в 1972 году. Рабочее название проекта — «72». Об этом сообщает Variety.

Продюсерами шоу станут Дэн Даймонд, автор книг о хоккее, а также Игорь Куперман — бывший помощник генерального менеджера сборной России. Дата премьеры сериала пока не раскрывается.

Хоккейная Суперсерия-1972 между СССР и Канадой, первая в своем роде, продлилась восемь матчей и завершилась общей победой североамериканцев. Советская сборная, за которую выступали такие звезды, как Владислав Третьяк, Александр Якушев и Валерий Харламов, смогла забрать у канадцев три матча, уступив в четырех при одной ничьей.

Первой игре данной Суперсерии посвящена спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях