Вышел первый трейлер «Макбет» с Фрэнсис Макдорманд

Режиссер Джоэл Коэн показал первый тизер-трейлер к фильму «Макбет», в котором главные роли исполнили оскароносные актеры Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Экранизация пьесы Уильяма Шекспира станет первой работой постановщика, снятой без участия его брата Итана.

Мистический триллер снят в черно-белом цвете в духе немецкого киноэкспрессионизма и стилистике Карла Дрейера. Действие шекспировской трагедии разворачивается в средневековой Шотландии, когда с помощью колдовства трех ведьм лорд Макбет становится королем. Ради власти он следует советам честолюбивой жены. Однако за жестокость и предательства друзей ему придется расплатиться жизнью.

Фрэнсис Макдорманд — жена Джоэла Коэна с 1984 года. В «Макбет» она впервые сыграла в историческом фильме, в средневековых костюмах и декорациях.

Фильм стартует в кинотеатрах США 25 декабря. На стриминге Apple TV+ его можно будет увидеть только 14 января 2022 года.

Ранее стало известно, что братья Итан и Джоэл Коэны («Фарго», «Старикам тут не место») прекращают сотрудничество.