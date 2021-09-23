Путин назвал юбиляра Радзинского человеком многогранного дарования

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием писателя, драматурга, сценариста Эдварда Радзинского.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Человек многогранного дарования и большой созидательной энергии, вы по праву входите в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства», — написал Путин, отметив, что Радзинского также знают и любят как автора целого ряда просветительских проектов, чье творчество завоевало сердца широкой аудитории, в том числе молодежи.

Президент пожелал писателю доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Известный драматург, прозаик, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский родился в 1936 году в Москве. Во время обучения в Историко-архивном институте написал свою первую пьесу «Мечта моя… Индия» (1960), которую поставили в ТЮЗе.

Популярность пришла к Радзинскому после того, как режиссер Анатолий Эфрос представил в «Ленкоме» его пьесу «104 страницы про любовь» (1964). Потом по ней сняли фильм «Еще раз про любовь». В разных театрах шли пьесы драматурга «Снимается кино», «О женщине», «Беседы с Сократом», «Продолжение Дон-Жуана» и другие. Многие его пьесы были поставлены за рубежом. Также Радзинский известен благодаря научно-популярным передачам из цикла «Загадки истории».

В 2020 году драматург начал вести YouTube-канал об истории и театре — сейчас у него более 150 тыс. подписчиков. «Газета.Ru» подготовила фотоподборку к юбилею Радзинского.