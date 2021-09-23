Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85

Известный драматург, прозаик, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский родился в 1936 году в Москве. Во время обучения в Историко-архивном институте он написал свою первую пьесу «Мечта моя… Индия» (1960), которую поставили в ТЮЗе. Популярность пришла к Радзинскому после того, как режиссер Анатолий Эфрос представил в «Ленкоме» его пьесу «104 страницы про любовь» (1964). Потом по ней сняли фильм «Еще раз про любовь». В разных театрах шли пьесы драматурга «Снимается кино», «О женщине», «Беседы с Сократом», «Продолжение Дон-Жуана» и другие. Многие его пьесы были поставлены за рубежом. Также Радзинский известен благодаря научно-популярным передачам из цикла «Загадки истории». В 2020 году драматург начал вести YouTube-канал об истории и театре — сейчас у него более 150 тыс. подписчиков.

23 сентября Эдварду Радзинскому исполнилось 85 лет.